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ПФР назвал сроки перехода на карту "Мир" для получения пенсий

ПФР назвал сроки перехода на карту "Мир" для получения пенсий

24 май 2021 | 23:54

Пенсионерам и получателям соцвыплат необходимо оформить карту платежной системы «Мир» до 1 июля 2021 года. Об этом сообщается на сайте ПФР.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Центробанк принял решение продлить срок перехода до 1 июля. Таким образом, в течение мая и июня банки будут продолжать перечислять пенсии и иные социальные выплаты на банковские карты любых платежных систем», — говорится на сайте отделения Фонда по Челябинской области. Нововведения должны были вступить в силу в 2020 году, однако меры отложили из-за пандемии коронавируса.

Также сообщается, что при переходе на национальную платежную систему «Мир» гражданам не требуется информировать ПФР о смене счета. На граждан, проживающих за границей, данное нововведение не распространяется.

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Источник: ura.news
Фото: newsbash.ru

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