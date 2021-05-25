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Стали известны новые летние штрафы для водителей

Стали известны новые летние штрафы для водителей

25 май 2021 | 00:07

Водителям запретили ездить по неасфальтированным дорогам в водоохранной зоне. Новые штрафы за поездку по берегу реки или озера начнут действовать уже этим летом.

«Штраф для физических лиц — 4 500 рублей, для должностных — 8-12 тысяч, а юрлица заплатят за нарушение от 200 000 до 400 000 рублей», — рассказали эксперты Car.ru. Передвигаться на автомобиле запретили по тем дорогам водоохранной зоны, где нет твердого покрытия. Штрафы будут назначать водителям, если они едут по берегу реки, пруда или озера или на защитной полосе моря или океана.

Эксперты советуют водителям не оставлять автомобили ближе 200 метров от любого водоема, к которому не ведет асфальтированная дорога. За нарушение парковки у воды граждане заплатят 20 000 рублей, за разведенный костер — пять тысяч рублей, мойку машины — пять тысяч рублей, выброс мусора в костер — от трех до 10 тысяч рублей.

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Источник: ura.news

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