Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В Стерлитамаке возобновили производство стирального порошка "Луч" и "Зифа"

В Стерлитамаке возобновили производство стирального порошка "Луч" и "Зифа"

В Стерлитамаке возобновили производство стирального порошка "Луч" и "Зифа"

25 май 2021 | 14:00

Сегодня, 25 мая, в социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о восстановлении цеха «Башкирской содовой компании».

Раньше на нем изготовляли порошок «Лотос», который пользовался большим спросом. Возобновить производство руководитель республики поручил в октябре 2020 года.

Для того, чтобы восстановить цех были привлечены инвестиции в размере 275 млн рублей. Чтобы выпускать 60 тысяч тонн порошка в год 4 бригады рабочих будут трудится в 3 смены. Радий Хабиров заверил, что в ближайшее время товар появится на прилавках в регионе.

«Так что если увидите в магазинах вот такой порошок – «Луч» (автомат и ручная стирка), «Зифа», «Зифа эконом», «Зифа автомат», смело покупайте. Произведено в Башкортостане», — подчеркнул глава республики.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Теги: Стерлитамакский район Хабиров Радий Фаритович
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: