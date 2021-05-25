В Стерлитамаке возобновили производство стирального порошка "Луч" и "Зифа"

25 май 2021 | 14:00

Сегодня, 25 мая, в социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о восстановлении цеха «Башкирской содовой компании».



Раньше на нем изготовляли порошок «Лотос», который пользовался большим спросом. Возобновить производство руководитель республики поручил в октябре 2020 года.







Для того, чтобы восстановить цех были привлечены инвестиции в размере 275 млн рублей. Чтобы выпускать 60 тысяч тонн порошка в год 4 бригады рабочих будут трудится в 3 смены. Радий Хабиров заверил, что в ближайшее время товар появится на прилавках в регионе.

«Так что если увидите в магазинах вот такой порошок – «Луч» (автомат и ручная стирка), «Зифа», «Зифа эконом», «Зифа автомат», смело покупайте. Произведено в Башкортостане», — подчеркнул глава республики.

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