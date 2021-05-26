Природный парк "Иремель" выиграл грант на сумму миллион рублей
26 май 2021 | 20:22
Деньги будут направлены на сохранение почвенного покрова и видового разнообразия растительности, исключение деградации почвы на тропах природного парка.
Отметим, что инфраструктура возводится в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология».
Сегодня стали известны результаты грантового конкурса для особо охраняемых природных территорий «Красивый мир». Всего в адрес фонда поступило 78 заявок по четырём номинациям: «Охрана природы и природоохранная наука», «Экологическое просвещение», «Партнёрство ООПТ» и антикризисная номинация «Здесь и сейчас». Каждая заявка была оценена двумя экспертами, а затем из заявок, набравших наибольшее количество баллов, высший экспертный совет конкурса выбрал 13 лучших природоохранных проектов, разработанных сотрудниками заповедников и национальных парков, региональных ООПТ и некоммерческих экологических организаций. Из 44 заявок по номинации проект Дирекции смог войти в пятерку лучших по России и получить поддержку наряду с национальными парками «Таганай», «Красноярские Столбы».
По словам руководителя Дирекции по особо охраняемым природным территориям Республики Башкортостан Салавата Нафикова, проект подавался на сумму миллион рублей. Очевидно, что развитие территорий без привлечения финансирования невозможно. Гранты - один из механизмов для этого.