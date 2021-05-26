Природный парк "Иремель" выиграл грант на сумму миллион рублей

26 май 2021 | 20:22

Деньги будут направлены на сохранение почвенного покрова и видового разнообразия растительности, исключение деградации почвы на тропах природного парка.



Отметим, что инфраструктура возводится в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология».







Сегодня стали известны результаты грантового конкурса для особо охраняемых природных территорий «Красивый мир». Всего в адрес фонда поступило 78 заявок по четырём номинациям: «Охрана природы и природоохранная наука», «Экологическое просвещение», «Партнёрство ООПТ» и антикризисная номинация «Здесь и сейчас». Каждая заявка была оценена двумя экспертами, а затем из заявок, набравших наибольшее количество баллов, высший экспертный совет конкурса выбрал 13 лучших природоохранных проектов, разработанных сотрудниками заповедников и национальных парков, региональных ООПТ и некоммерческих экологических организаций. Из 44 заявок по номинации проект Дирекции смог войти в пятерку лучших по России и получить поддержку наряду с национальными парками «Таганай», «Красноярские Столбы».





— Конкуренция была серьезная, почти все победители - известные федеральные заповедники и парки. Оказаться среди них это уже огромное достижение, это выход ПП «Иремель» на новый уровень,— говорит соавтор проекта Рина Гринберг. — На победу не рассчитывала, потому что Иремель все-таки в федеральном масштабе достаточно мал и неизвестен. Идея пришла, потому что заболоченность, расширение троп в парке - действительно проблема, которая увеличивается ежегодно с ростом турпотока. Возможность локализовать посетителей на деревянных тропах повысит не только качество перемещения, эстетическую привлекательность локации, но и позитивно скажется на восстановлении почвенного покрова.









По словам руководителя Дирекции по особо охраняемым природным территориям Республики Башкортостан Салавата Нафикова, проект подавался на сумму миллион рублей. Очевидно, что развитие территорий без привлечения финансирования невозможно. Гранты - один из механизмов для этого.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram