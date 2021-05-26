Путин подписал закон о пособиях для беременных и детей

26 май 2021 | 21:19

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий меры поддержки для беременных женщин, передает пресс-служба Госдумы. Теперь женщины в трудном материальном положении, вставшие на учет в медорганизации в ранние сроки беременности, с 1 июля 2021 года смогут получать ежемесячное пособие







Размер пособия составит 50 процентов от прожиточного минимума в субъекте РФ. Право на выплату получат женщины, срок беременности которых составляет шесть и более недель. На учет нужно встать до 12 недель. Размер среднедушевого дохода не должен превышать величину прожиточного минимума.

Вводится новым законом также ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно, размер пособия составит 50 процентов он прожиточного минимума для детей в регионе. Право на пособие получат неполные семьи, если среднедушевой доход не более величины прожиточного минимума на душу населения.





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