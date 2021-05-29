В Башкирии 12 городов и сел смогут получить до 100 млн рублей на благоустройство
29 май 2021 | 17:38
Средства можно получить, выиграв во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.
На победу в конкурсе претендуют десять городов — Агидель, Белебей, Бирск, Дюртюли, Кумертау, Межгорье, Мелеуз, Янаул, Туймазы, Стерлитамак, а также села Верхотор Ишимбайского района и Кушнаренково Кушнаренковского района.
Напомним, что участниками конкурса могут быть города с численностью населения до 100 тысяч человек и исторические поселения. В нынешнем году в регионах определят 160 победителей, которые поделят между собой 10 млрд рублей. На создание общественных пространств города и села получат от 30 до 100 млн рублей.
Башкирия в конкурсе участвует с 2019 года. За это время победителями конкурса стали 16 городов и исторических поселений. В Бирске, Белебее и Ишимбае проекты уже реализованы, в Агидели, Мелеузе, Дюртюлях, Янауле и Николо-Березовке Краснокамского района работы завершатся в нынешнем году.
Заявки на конкурс принимаются до 31 мая, итоги подведут до 1 сентября.
Добавим, что конкурс проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Важность создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях неоднократно отмечал президент страны Владимир Путин. Это ценнейший ресурс страны, и задача заключается в том, чтобы не только его сохранить, но и приумножить, подчеркивал руководитель государства.