В Чишминском районе Башкирии заработал зарядный комплекс для электромобилей

29 май 2021 | 17:59

В Чишминском районе открылся зарядный комплекс для электромобилей, который расположился вдоль федеральной трассы М-5 «Самара–Уфа–Челябинск», на парковочной площадке кемпинга «Чишмы-М5». Об этом сообщил министр торговли и услуг Республики Башкортостан Алексей Гусев.







- Мы понимаем востребованность данного вида транспорта, поэтому одна из наших задач – обеспечить инфраструктуру. Концепцией развития придорожного сервиса на территории Республики Башкортостан на 2020-2024 годы предусмотрена необходимость оборудования объекта придорожного сервиса зарядной колонкой для электромобилей, — отметил Алексей Гусев.



Речь идет об универсальном зарядном комплексе для всех типов электромобилей мировых брендов. Установила его компания, занимающееся развитием сети зарядных комплексов республики.



Это зарядный комплекс быстрого типа, его мощность – 22 киловатта, что позволяет заряжать автомобиль премиум класса за четыре часа. Он считывает информацию с той машины, которая подъехала и подключилась: определяет мощность батареи остаточной емкости и силу тока, которую нужно дать, чтобы ее не повредить.





- Стоимость такого зарядного комплекса в Москве в среднем составляет 356 тыс. руб., а мы ее отдаем за 248 тыс. руб. Не просто отдаем, а подключаем, настраиваем и даем двухлетнее обслуживание и гарантию, именно в этом выражается наша миссия, – поделился директор ООО «Энергия+. Башкортостан» Равиль Гатин.









На сегодняшний день компания уже установила аналогичные заправочные пункты в городе Нефтекамск, а также в Бижбулякском и Чишминском районах. В планах предпринимателя до конца года проработать еще не менее 10 районов Республики Башкортостан.

Отметим, что инвесторы, планирующие осуществлять деятельность в сфере придорожного сервиса, обращающиеся в Министерство торговли и услуг Республики Башкортостан, выражают готовность размещения на своих объектах таких зарядных устройств.





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