Башстат сообщил об увеличении на 6 процентов средней зарплаты населения в Башкирии

31 май 2021 | 18:11

Среднемесячная заработная плата жителей Башкирии в период с января по март 2021 года составила 38 189,5 рубля. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из документа, опубликованного Башстатом.







Больше всех в республике получают работники в сфере производства кокса и нефтепродуктов, средняя зарплата которых составляет 73 234,7 рубля. Также высокий доход имеют те, кто занимается добычей полезных ископаемых - в среднем 61 723,5 рубля.



Самый низкий уровень оплаты труда наблюдается среди сотрудников предприятий, занимающихся производством мебели и кожи – 14 940,2 и 16 777,1 рубля соответственно.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram