В мэрии Уфы рассказали, когда закончат строить новый мост через реку Белую

04 июн 2021 | 18:10

В Уфе приступили к последнему этапу строительства нового моста-вставки через реку Белую в створе улицы Воровского, общая протяженность которого составляет 688,8 метра. Все работы должны закончиться в октябре этого года. Об этом сообщили сегодня, 4 июня, в столичной мэрии.







По словам директора Мостоотряда № 30 филиала АО «Уралмостострой» Василия Чекурова, сейчас ведутся работы по подготовке к девятому этапу надвижки пролетного строения.

— Длина надвижки будет составлять 46 метров. Этим этапом аванбек дойдет до оси седьмой опоры, тем самым соединив два берега, — сообщил он.

На этой неделе приступили к сооружению буронабивных свай фундаментов шумозащитных экранов. Буровая установка Bauer сооружает буронабивные сваи диаметром 800 миллиметров и глубиной до 6 метров. Всего их будет 68 штук. Общая высота подпорной стенки составит до 6 метров, длина — 85 метров.

После завершения сооружения фундаментов шумозащитных экранов строители установят ливневую канализацию и монолитное основание с последующим монтажом шумозащитных экранов.





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