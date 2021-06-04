В мэрии Уфы рассказали, когда закончат строить новый мост через реку Белую
04 июн 2021 | 18:10
В Уфе приступили к последнему этапу строительства нового моста-вставки через реку Белую в створе улицы Воровского, общая протяженность которого составляет 688,8 метра. Все работы должны закончиться в октябре этого года. Об этом сообщили сегодня, 4 июня, в столичной мэрии.
По словам директора Мостоотряда № 30 филиала АО «Уралмостострой» Василия Чекурова, сейчас ведутся работы по подготовке к девятому этапу надвижки пролетного строения.
— Длина надвижки будет составлять 46 метров. Этим этапом аванбек дойдет до оси седьмой опоры, тем самым соединив два берега, — сообщил он.
На этой неделе приступили к сооружению буронабивных свай фундаментов шумозащитных экранов. Буровая установка Bauer сооружает буронабивные сваи диаметром 800 миллиметров и глубиной до 6 метров. Всего их будет 68 штук. Общая высота подпорной стенки составит до 6 метров, длина — 85 метров.
После завершения сооружения фундаментов шумозащитных экранов строители установят ливневую канализацию и монолитное основание с последующим монтажом шумозащитных экранов.