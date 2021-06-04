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В Белебеевском районе Башкирии построят мясокомбинат за 9,4 млрд рублей

В Белебеевском районе Башкирии построят мясокомбинат за 9,4 млрд рублей

04 июн 2021 | 18:16

На международном экономическом форуме в Петербурге глава Башкирии Радий Хабиров и управляющий партнер группы компаний «Таврос» Рустем Миргалимов подписали соглашение о строительстве современного мясоперерабатывающего предприятия в Белебеевском районе.

Об этом сообщили сегодня, 4 июня, в пресс-службе Министерства экономического развития и инвестиционной политики РБ.

Как стало известно, в строительства белебеевского мясокомбината будет инвестировано 9,4 млрд рублей. На предприятии будет создано 1 тысяча 100 рабочих мест. Планируется, что на нем в сутки будут производить 200 тонн охлажденного мяса и 100 тонн колбасных изделий. Начать работу должны в 2024 году.


«Это очень важный для Белебея и всей республики объект. Площадка для начала строительства уже готова. Это результат нашей большой работы. Даже в условиях пандемии мы смогли запустить большие проекты», — подчеркнул Радий Хабиров.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба Минэкономразвития Башкирии

Теги: Белебеевский район
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