В Белебеевском районе Башкирии построят мясокомбинат за 9,4 млрд рублей
04 июн 2021 | 18:16
На международном экономическом форуме в Петербурге глава Башкирии Радий Хабиров и управляющий партнер группы компаний «Таврос» Рустем Миргалимов подписали соглашение о строительстве современного мясоперерабатывающего предприятия в Белебеевском районе.
Об этом сообщили сегодня, 4 июня, в пресс-службе Министерства экономического развития и инвестиционной политики РБ.
Как стало известно, в строительства белебеевского мясокомбината будет инвестировано 9,4 млрд рублей. На предприятии будет создано 1 тысяча 100 рабочих мест. Планируется, что на нем в сутки будут производить 200 тонн охлажденного мяса и 100 тонн колбасных изделий. Начать работу должны в 2024 году.
«Это очень важный для Белебея и всей республики объект. Площадка для начала строительства уже готова. Это результат нашей большой работы. Даже в условиях пандемии мы смогли запустить большие проекты», — подчеркнул Радий Хабиров.