Акции БСК, указом Путина, перешли в собственность Башкирии

07 июн 2021 | 22:22

Сегодня, 7 июня, Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче контрольного пакета акций Башкирской содовой компании в управление республики. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.







Как стало известно, в собственность республики перейдет 38,3% или 634 тысяч 174 акций предприятия. В доверительное управление уфимскому акционерному обществу «Региональный фонд» поступит 11,7% или 194 тысяч 151 акция компании, находящихся в федеральной собственности.

Ранее о передаче акций БСК в собственность Башкирии сообщал глава региона Радий Хабиров. Он подчеркнул, что поручение Владимира Путина является хорошей возможностью провести на заводе модернизацию и решить накопившиеся экологические проблемы. Напомним, президент России в августе 2020 года сказал, что деньги, зарабатываемые компанией БСК, не инвестируются в развитие республики, а отправляются на содержание акционеров за рубежом. Руководству республики он поручил решить эту проблему.





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