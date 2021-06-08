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В Кигинском районе Башкирии заработал новый асфальтобетонный завод

В Кигинском районе Башкирии заработал новый асфальтобетонный завод

08 июн 2021 | 10:06

На территории Кигинского ДРСУ-филиала «Башкиравтодора» открылся новый асфальтобетонный завод. Производительность предприятия составляет 160 тонн асфальтобетонной смеси в час, а мощность – 500 кВт.

Стоимость завода ТТМ GLB-2000 составила почти 105 миллионов рублей, в работе заняты пять человек. Основным преимуществом предприятия является компьютеризация рабочих процессов. На заводе уже изготовили первые 500 тонн смеси, но сейчас специалисты проводят диагностику и тестовые запуски.

Ранее сообщалось о том, что в Чишминском районе Башкирии заработал зарядный комплекс для электромобилей. Установила его компания, занимающееся развитием сети зарядных комплексов республики.

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Источник: www.sobkor02.ru

Теги: Кигинский район
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