В Кигинском районе Башкирии заработал новый асфальтобетонный завод

08 июн 2021 | 10:06

На территории Кигинского ДРСУ-филиала «Башкиравтодора» открылся новый асфальтобетонный завод. Производительность предприятия составляет 160 тонн асфальтобетонной смеси в час, а мощность – 500 кВт.







Стоимость завода ТТМ GLB-2000 составила почти 105 миллионов рублей, в работе заняты пять человек. Основным преимуществом предприятия является компьютеризация рабочих процессов. На заводе уже изготовили первые 500 тонн смеси, но сейчас специалисты проводят диагностику и тестовые запуски.



Ранее сообщалось о том, что в Чишминском районе Башкирии заработал зарядный комплекс для электромобилей. Установила его компания, занимающееся развитием сети зарядных комплексов республики.





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