Социальные выплаты в России начнут начислять автоматически

09 июн 2021 | 10:27

На портале госуслуг в ближайшее время появится дополнительный сервис, который позволит россиянам получать социальные выплаты автоматически.







Как рассказали «Известиям» в Минтруде, теперь у пользователей отпадет необходимость подавать отдельные заявления, возиться со справками, дополнениями и другими бумагами. Достаточно будет дать согласие на проактивное перечисление мер соцподдержки, указав в нем актуальные банковские реквизиты. При необходимости данные можно будет скорректировать онлайн.



Это один из шагов к реализации так называемого социального казначейства, которое по ожиданиям властей позволит предоставлять помощь максимально оперативно, удобно и адресно.

— Все люди, которые нуждаются в социальной защите, будут определены в рамках этого казначейства. Помощь, которую государство оказывает, доходит в простой и удобной форме: не нужно бегать за справками, ходить в органы социальной защиты. Все услуги можно будет получать онлайн, — пояснил «Известиям» министр финансов РФ Антон Силуанов.

Но есть одно важное уточнение: нововведение касается не всех мер господдержки, а только тех, что связаны с «наступлением жизненных событий». Такими событиями могут быть, к примеру, рождение ребенка или достижение пенсионного возраста.



Согласно поручению Владимира Путина, с 2022 года на проактивное начисление будут переведены федеральные выплаты, а с 2024-го — региональные.





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Фото: из архива newsbash.ru