В России социальные выплаты будут перечисляться только на карту «Мир»

12:09, 11 июн 2021

С 1 июля Фонд социального страхования будет перечислять выплаты гражданам только на банковские карты «Мир». Об этом сообщили сегодня, 11 июня, в пресс-службе Госинспекции труда в РБ.







Приобрести данную карту необходимо тем, кто претендует на пособия по беременности и родам, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет, а также оплату «больничных» работникам, подвергшимся воздействию радиации.

Переход на карты «Мир» планировался еще в 2020 году. Однако из-за пандемии коронавируса сроки перенесли. Окончательную дату 1 июля 2021 года установил Центробанк в декабре 2020 года. Сообщается, что граждане не имеющие или еще не успевшие получить карту, могут забрать положенные им деньги наличными в организации почтовой связи.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: из архива newsbash.ru