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В России социальные выплаты будут перечисляться только на карту «Мир»

В России социальные выплаты будут перечисляться только на карту «Мир»

12:09, 11 июн 2021

С 1 июля Фонд социального страхования будет перечислять выплаты гражданам только на банковские карты «Мир». Об этом сообщили сегодня, 11 июня, в пресс-службе Госинспекции труда в РБ.

Приобрести данную карту необходимо тем, кто претендует на пособия по беременности и родам, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет, а также оплату «больничных» работникам, подвергшимся воздействию радиации.

Переход на карты «Мир» планировался еще в 2020 году. Однако из-за пандемии коронавируса сроки перенесли. Окончательную дату 1 июля 2021 года установил Центробанк в декабре 2020 года. Сообщается, что граждане не имеющие или еще не успевшие получить карту, могут забрать положенные им деньги наличными в организации почтовой связи.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: из архива newsbash.ru

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