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На организацию банкета мероприятия супруги Хабирова из бюджета Башкирии было выделено 823 тысячи рублей

На организацию банкета мероприятия супруги Хабирова из бюджета Башкирии было выделено 823 тысячи рублей

14:24, 11 июн 2021

На питание на Всероссийской открытой академии «Территория женского счастья», организатором которой стала супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова, выделили 823 тысячи рублей. Заказчиком банкета стало министерство торговли и услуг РБ.

Мероприятия проходили в Конгресс-холле «Торатау» 20 и 21 мая. Организатором питания выступил КП РБ «Комбинат питания», который выиграл аукцион.

Согласно документации закупки, сервировка проводилась по требования к приему официального характера. Отметим, что в техзадании прописаны и кулинарные книги.

Для кофе-брейка «Комбинат питания» должен был организовать различного рода выпечку и напитки. Следом шел деловой обед, который включал в себя закуски, первые и вторые блюда, десерт и напитки. Второй кофе-брейк состоял из холодных закусок, кондитерских изделий и также напитков.

Меню также предусматривает деловой ужин. Здесь «Комбинат питания» должен был приготовить мясное ассорти, греческий салат, бульон с вак-беляшом, плов с мясом, хлебную корзинку, медовое пирожное, чай, кофе, воду, а также водку, белое и красное вина. На второй день был организован деловой обед.

В документации указано, что оплата контракта производилась за счет средств бюджета Башкирии в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 год.

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Источник: mkset.ru

Теги: Уфа
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