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В Башкирии расширили список получателей путинских выплат по 10 тыс. рублей

В Башкирии расширили список получателей путинских выплат по 10 тыс. рублей

15:03, 17 июн 2021

В апреле стало известно, что выплата будет произведена для семей с детьми школьного возраста и будущих первоклассников. В список попали школьники старше 18 лет с ограничениями по здоровью.

То есть теперь единовременное пособие получат школьники и будущие первоклассники 6-18 лет включительно, а также ученики старше 18 лет с ограничениями по здоровью.

Прием заявлений на этот тип выплат начнется 15 июля, деньги поступят на счета в августе.

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Фото: из архива newsbash.ru

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