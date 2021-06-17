В Башкирии расширили список получателей путинских выплат по 10 тыс. рублей
15:03, 17 июн 2021
В апреле стало известно, что выплата будет произведена для семей с детьми школьного возраста и будущих первоклассников. В список попали школьники старше 18 лет с ограничениями по здоровью.
То есть теперь единовременное пособие получат школьники и будущие первоклассники 6-18 лет включительно, а также ученики старше 18 лет с ограничениями по здоровью.
Прием заявлений на этот тип выплат начнется 15 июля, деньги поступят на счета в августе.
Фото: из архива newsbash.ru
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