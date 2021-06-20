Пособие по беременности будут выплачивать по-новому

07:42, 20 июн 2021

С 1 июля пособия беременным женщинам, ставшим на учет на ранних сроках, будут выплачивать ежемесячно, а не единовременно, как раньше. Проект соответствующего правительственного постановления, подготовленного Минтрудом РФ, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.







О выплатах беременным россиянкам, вставшим на учет в медицинских организациях до 12-й недели, российский президент Владимир Путин сказал еще 21 апреля, во время Послания Федеральному собранию, сообщает сайт argumenti.ru. Минтруд разработал правила назначения этой и других социальных выплат с 1 июля.

Ежемесячные выплаты будут получать только те, кто встанет на учет после 1 июля. Беременные, которые сделали это раньше, получили разовую выплату и права на ежемесячные пособия не имеют. Размер выплаты составит половину прожиточного минимума. Размер среднедушевого дохода семей претенденток на пособие не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения в регионе.





Ранее сообщалось о том, что в Башкирии расширили список получателей путинских выплат по 10 тыс. рублей.

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