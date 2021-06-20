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В России введут новую систему оплаты труда медиков

В России введут новую систему оплаты труда медиков

07:47, 20 июн 2021

Вскоре в России будет внедрена новая модель оплаты труда сотрудников здравоохранения, предусматривающая единый во всех регионах размер базового оклада и прозрачный перечень дополнительных выплат. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Новая система оплаты труда в здравоохранении должна предусматривать одинаковый для всех регионов размер базового оклада, и сверх этого понятный прозрачный перечень дополнительных выплат и надбавок», — сказал глава государства, поздравляя медработников с профессиональным праздником.

Он отметил, что напряженная работа врачей должна оплачиваться справедливо и достойно. «Обязательно отладим и внедрим эту современную систему», — заверил глава государства.

Ранее сообщалось, что правительство планирует внедрить новую систему оплаты труда медиков в 2023 году. Оклады будут считаться с учетом двух новых величин — коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона. При этом размер окладов не сможет быть меньше нынешнего уровня. С 1 ноября 2021 года проект начнут тестировать в семи регионах страны.

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Источник: ura.news

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