Из-за третьей волны коронавируса в России могут опустеть полки магазинов

20:37, 20 июн 2021

Коронавирус и «прививочный нигилизм» могут стать причиной повышения цен. Полки в магазинах окажутся пустыми, если производители продуктов питания начнут массово болеть, отметил глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.







«Если к настоящему моменту цены на большинство продовольственных товаров стабилизировались, а на некоторые, например, мясо птицы и яйца, даже снижаются, то ситуация с распространением COVID-19 остается крайне тревожной. И теперь уже к росту цен может привести распространение коронавирусной инфекции», — цитирует Юшина «Интерфакс». Он отметил, что ситуация связана с резким увеличением количества заболевших и «прививочным нигилизмом».



По его словам, с полок могут исчезнуть мясо и молоко, а когда вновь появятся, то уже по новым ценам. «И если из-за болезней животных они поднялись на 20-25%, то в случае с COVID-19 этот рост может стать вдвое больше», — добавил Юшин.

Он уточняет, число заболевших коронавирусом увеличивается не только в Москве, но и в регионах, где расположены крупнейшие пищевые предприятия. Юшин считает, что их сотрудники в первую очередь должны пройти вакцинацию. «Ведь если предприятия начнут останавливаться, это будет не только удар по продовольственной безопасности страны, но и, не исключено, приведет к банкротству, потере тысяч рабочих мест и социальной напряженности и в без того непростое время», — сообщил он.





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