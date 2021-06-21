Центробанк отказалcя контролировать цены на продукты

10:02, 21 июн 2021

Опасно слишком долго сдерживать цены, потому что начнется дефицит товаров и будет развиваться черный рынок. Об этом заявила глава банка России Эльвира Набиуллина.







«Если слишком долго держать цены, будет и дефицит, и черный рынок. Искусственно заниженный уровень цен не создает стимулов для производителей, чтобы они расширяли производство», — сказала Набиуллина «Комсомольской правде». Она напомнила про ситуацию в СССР, когда цены были официально зафиксированы, и по ним невозможно было удовлетворить спрос. По словам главы ЦБ, был дефицит, который гораздо опаснее инфляции.

«Цена — баланс между спросом и предложением. В крайних, экстренных случаях, на очень короткое время, если других возможностей нет или время упущено, то, регулированием цен можно воспользоваться. Но это очень опасно», — отметила Набиуллина. Так она ответила на вопрос, можно ли зафиксировать цены.

Ранее Набиуллина допустила возможность снижения цен в России или прекращения такого быстрого роста. Она предположила, что изменение цен на некоторые товары — временное явление.



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Фото: pixabay