Центробанк отказалcя контролировать цены на продукты
10:02, 21 июн 2021
Опасно слишком долго сдерживать цены, потому что начнется дефицит товаров и будет развиваться черный рынок. Об этом заявила глава банка России Эльвира Набиуллина.
«Если слишком долго держать цены, будет и дефицит, и черный рынок. Искусственно заниженный уровень цен не создает стимулов для производителей, чтобы они расширяли производство», — сказала Набиуллина «Комсомольской правде». Она напомнила про ситуацию в СССР, когда цены были официально зафиксированы, и по ним невозможно было удовлетворить спрос. По словам главы ЦБ, был дефицит, который гораздо опаснее инфляции.
Ранее Набиуллина допустила возможность снижения цен в России или прекращения такого быстрого роста. Она предположила, что изменение цен на некоторые товары — временное явление.
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