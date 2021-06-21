Глава Центробанка: "Изменение цен на ряд товаров носит временный характер"

10:07, 21 июн 2021

Цены в России будут падать или прекратится такой быстрый рост. Такое предположение сделала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.







«Но, как мне кажется, почти кратное изменение цен на ряд товаров носит временный характер. Это может означать, что цены будут снижаться, а может — что просто прекратится такой быстрый рост цены. Дефляция — снижение цен — по отдельным товарам случается», — сообщила Набиуллина «Комсомольской правде». Глава ЦБ привела в пример снижение цен на смартфоны, планшеты и телевизоры в 2017—2019 годах.

По ее словам, внутри общей инфляции есть товары, по которым цены растут быстрее. «К примеру, бум на рынке жилья, вызванный льготной ипотекой, отражается в смежных отраслях, связанных со спросом на мебель и стройматериалы», — сказала Набиуллина. Она сообщила, что рост цен происходит, когда предложение не успевает удовлетворить спрос.



Ранее сообщалось о том, что Центробанк отказалcя контролировать цены на продукты.





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