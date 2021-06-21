Хлебопекарная промышленность Башкирии получит господдержку

21:48, 21 июн 2021

Поддержать хлебопекарную промышленность намерены в Башкирии. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.







Сообщается, что 21 июня в ходе заседания президиума республиканского правительства были внесены изменения в госпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Башкортостан».

«Республиканские производители смогут претендовать на новые виды государственной поддержки в части компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы и осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации», — приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, который отметил, что в министерство сельского хозяйства региона уже поступило более 50 заявок на получение этих мер господдержки.

Отмечается, что были предусмотрены и компенсации части затрат на закупку племенного молодняка сельскохозяйственных животных и развитие мелиорации.

«Это позволит в 2021 году улучшить водоснабжение садово-огородного комплекса и приобрести 2000 условных голов племенного молодняка сельскохозяйственных животных», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Фото: pixabay