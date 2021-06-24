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В ПФР рассказали о прибавке за стаж до 1991 года

В ПФР рассказали о прибавке за стаж до 1991 года

09:45, 24 июн 2021

Пенсионный капитал за стаж до 2002 года увеличивается на 10% и автоматически учитывается для всех граждан. За каждый проработанный год до 1991 года добавляется еще по одному проценту. Об этом напомнили в Пенсионным фонде РФ.

«Этот момент регулируется Федеральным законом „О трудовых пенсиях“. Согласно этому документу, пенсии россиян подлежат увеличению за весь стаж до 2002 года», — передает Primpress со ссылкой на ПФР. В Фонде также отметили, что прибавка к пенсии за проработанный год в советское время учитывается для всех граждан автоматически.

Ранее сообщалось о том, что с 1 июля пособия беременным женщинам, ставшим на учет на ранних сроках, будут выплачивать ежемесячно, а не единовременно, как раньше. Проект соответствующего правительственного постановления, подготовленного Минтрудом РФ, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Источник: ura.news
Фото: из архива newsbash.ru

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