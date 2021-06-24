В ПФР рассказали о прибавке за стаж до 1991 года

09:45, 24 июн 2021

Пенсионный капитал за стаж до 2002 года увеличивается на 10% и автоматически учитывается для всех граждан. За каждый проработанный год до 1991 года добавляется еще по одному проценту. Об этом напомнили в Пенсионным фонде РФ.







«Этот момент регулируется Федеральным законом „О трудовых пенсиях“. Согласно этому документу, пенсии россиян подлежат увеличению за весь стаж до 2002 года», — передает Primpress со ссылкой на ПФР. В Фонде также отметили, что прибавка к пенсии за проработанный год в советское время учитывается для всех граждан автоматически.

Ранее сообщалось о том, что с 1 июля пособия беременным женщинам, ставшим на учет на ранних сроках, будут выплачивать ежемесячно, а не единовременно, как раньше. Проект соответствующего правительственного постановления, подготовленного Минтрудом РФ, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: из архива newsbash.ru