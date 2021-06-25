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На реконструкцию уфимского цирка потратят 1,5 млрд рублей, что сделают за эти деньги

На реконструкцию уфимского цирка потратят 1,5 млрд рублей, что сделают за эти деньги

09:32, 25 июн 2021

Масштабная реконструкция здания уфимского цирка обойдется в баснословную сумму – более 1,5 млрд рублей. Об этом сообщили в министерстве культуры Башкирии. Деньги на ремонт должны выделить из федерального бюджета, а откроют цирк к 450-летнему юбилею башкирской столицы, сообщает издание «КП-Уфа». Так что же сделают на эти деньги?

В Минкульте Башкирии пояснили, что в ходе ремонта строители полностью заменят крышу аварийного здания, заменят витражи и окна, двери и зрительские кресла, отремонтируют полы и внутренние ворота. Во время масштабной реконструкции уфимского Госцирка будут полностью заменены инженерные сети – электричество, водопровод, вентиляция, канализация и кондиционеры. Везде поставят новые счетчики, смонтируют систему дымоудаления и установят пожарную сигнализацию.

Кроме того, в здании отремонтируют фасад и благоустроят прилегающую территорию. Также по проекту в Госцирке создадут все необходимые условия для посещения представлений инвалидами-колясочниками.

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Источник: www.ufa.kp.ru

Теги: Уфа
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