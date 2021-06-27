Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

В ПФР предупредили о новых правилах выдачи пенсий

В ПФР предупредили о новых правилах выдачи пенсий

13:36, 27 июн 2021

С июля этого года пенсии в РФ будут выдавать только наличными деньгами либо перечислять переводы на платежную карту «Мир». Об этом предупреждает Пенсионный фонд России.

«С 1 июля 2021 все банки обязаны зачислять пенсию или социальные выплаты только на карты национальной платежной системы „Мир“ или на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия. На другие карты получить выплаты уже будет нельзя», — говорится в сообщении.

При этом если человек не оформил такую карту, у него остается возможность получить деньги наличными. Такая информация содержится на сайте MK.RU.

Новые нормы распространяются не на всех. Данное требование не коснется граждан, получающих выплаты на сберегательную книжку, номинальный счет или через почту. Также ничего не изменится для российских пенсионеров, которые постоянно проживают за пределами страны, напоминают VSE42.Ru.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ura.news
Фото: из архива newsbash.ru

Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: