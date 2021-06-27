В ПФР предупредили о новых правилах выдачи пенсий

13:36, 27 июн 2021

С июля этого года пенсии в РФ будут выдавать только наличными деньгами либо перечислять переводы на платежную карту «Мир». Об этом предупреждает Пенсионный фонд России.







«С 1 июля 2021 все банки обязаны зачислять пенсию или социальные выплаты только на карты национальной платежной системы „Мир“ или на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия. На другие карты получить выплаты уже будет нельзя», — говорится в сообщении.



При этом если человек не оформил такую карту, у него остается возможность получить деньги наличными. Такая информация содержится на сайте MK.RU.

Новые нормы распространяются не на всех. Данное требование не коснется граждан, получающих выплаты на сберегательную книжку, номинальный счет или через почту. Также ничего не изменится для российских пенсионеров, которые постоянно проживают за пределами страны, напоминают VSE42.Ru.





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Фото: из архива newsbash.ru