В Башкирии на ликвидацию свалок выделили более 61 млн рублей

11:51, 28 июн 2021

В Башкирии в 2021 году выделили более 61,6 миллиона рублей на разработку проектов рекультивации свалок в черте городов. Об этом сегодня, 28 июня, сообщили в Минэкологии региона. В ведомстве уточнили, что данные проекты разрабатываются в рамках реализации региональной программы «Чистая страна».







— Объем средств на мероприятия по ликвидации таких объектов определяется проектной документацией, которая в настоящее время находится в стадии разработки, — сообщили в Минэкологии. — Ведется проектирование рекультивации свалок в черте городов Давлеканово, Благовещенск, Кумертау, Стерлитамак, Сибай, Баймак и свалки промышленных отходов «Михайловская».





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