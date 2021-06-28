В Башкирии на ликвидацию свалок выделили более 61 млн рублей
11:51, 28 июн 2021
В Башкирии в 2021 году выделили более 61,6 миллиона рублей на разработку проектов рекультивации свалок в черте городов. Об этом сегодня, 28 июня, сообщили в Минэкологии региона. В ведомстве уточнили, что данные проекты разрабатываются в рамках реализации региональной программы «Чистая страна».
— Объем средств на мероприятия по ликвидации таких объектов определяется проектной документацией, которая в настоящее время находится в стадии разработки, — сообщили в Минэкологии. — Ведется проектирование рекультивации свалок в черте городов Давлеканово, Благовещенск, Кумертау, Стерлитамак, Сибай, Баймак и свалки промышленных отходов «Михайловская».