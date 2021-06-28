В Башкирии тарифы за вывоз мусора не изменятся до конца 2021 года

20:40, 28 июн 2021

В Башкирии до конца 2021 года сохранится прежний тариф на вывоз твердых коммунальных отходов.







Как сообщается на сайте Минэкологии Башкирии, в соответствии с постановлением Госкомтарифа РБ с 1 июля 2021 года тарифы на услугу региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов должны были вырасти у двух региональных операторов по обращению с ТКО.



В зоне деятельности № 1 МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» до 500,07 рублей за кубический метр и в зонах деятельности № 2 и № 4+ ООО «Дюртюлимелиоводстрой» до 592,19 рублей за кубический метр и 659,78 рублей за кубометр соответственно.



По итогам совещания, прошедшего 9 июня 2021 года под председательством премьер-министра Правительства РБ Андрея Назарова, принято решение не повышать плату до конца текущего года.

В настоящее время стоимость услуги для многоквартирного дома и индивидуального жилого дома составляет у оператора МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» по 75 и 76,17 рублей с человека, ООО «Дюртюлимелиоводстрой» по 75 рублей с человека на территориях, где была организована регулярная система вывоза. Где ранее до 1 января 2019 года мусор не вывозили — 55 рублей. В ООО РО «Эко-Сити» тариф составил по 94,63 и 96,1 рубля, в ООО «Экология Т» по 95,36 и 96,85 рублей с человека.





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