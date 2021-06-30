С 1 июля стартует прием заявлений на получение пособий беременным и родителям-одиночкам

09:37, 30 июн 2021

В Башкирии с 1 июля Пенсионный фонд начинает принимать заявления на пособия от беременных женщин и родителей в одиночку воспитывающих несовершеннолетних детей. Об этом сообщили сегодня, 30 июня, в пресс-службе Государственного Собрания – Курултая РБ.







Размер пособия для беременных женщин составит 50% от регионального прожиточного минимума. Это 5 тысяч 320 рублей. Деньги будут выплачиваться каждый месяц до рождения ребенка.



Для малообеспеченных одиноких родителей размер пособия будет равен 50% прожиточного минимума на ребенка, то есть составит 5 тысяч 38 рублей. Оно будет выплачиваться ежемесячно на каждого ребенка до достижения им 17 лет.





«Важно знать, что пособия носят заявительный характер, то есть начисляются не автоматически, а по заявлению в Пенсионный фонд. Причем пособие для родителей-одиночек назначается сроком на один год. Если за год финансовая ситуация в семье не улучшится, выплаты можно продлить еще на год, снова подав заявление. И так до 17-летия ребенка», — добавил председатель Государственного Собрания – Курултая РБ Константин Толкачев.

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