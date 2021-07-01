АвтоВАЗ повышает цены на весь модельный ряд своих автомобилей

09:40, 01 июл 2021

Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» увеличит стоимость на весь модельный ряд до 4%. В денежном эквиваленте Lada подорожает на 12 000—30 000 руб. Об этом следует из обновленного прайс-листа компании.







«Наименьшее подорожание затронуло семейство Granta и Vesta — в среднем на 2,3%. Больше всего вырастет в цене пятидверная Niva Legend — на 4,25%. Это будет уже четвертое повышение цен на продукцию Волжского автозавода с начала года», — пишет «Ведомости», ссылаясь на «АвтоВАЗ». Отмечается, что причиной этому являются цены на металлопрокат, которые оказывают значительное влияние на розничную стоимость Lada.

Ранее сообщалось о том, что с 1 июля стартует прием заявлений на получение пособий беременным и родителям-одиночкам. Об этом сообщили сегодня, 30 июня, в пресс-службе Государственного Собрания – Курултая РБ.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram