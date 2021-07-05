В Башкирии начался прием заявлений на новые выплаты: видеоинструкция по заполнению документов

17:26, 05 июл 2021

В республике начался прием заявлений на новые ежемесячные выплаты беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет, проинформировали в республиканском отделении Пенсионного фонда (ПФР). Подать заявление можно на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.





Новые выплаты будут предоставлять одиноким матерям или отцам, которые воспитывают детей от 8 до 17 лет, а также беременным женщинам, вставшим на учет на раннем сроке. Размер пособия зависит от прожиточного минимума в Башкирии. Неполные семьи могут получит ее в размере 50 процентов от прожиточного минимума ребенка, беременные – 50 процентов взрослого населения.



Таким образом, выплата семьям с одним родителем составит 5 038,50 рублей в месяц на каждого ребенка, а беременной женщине – 5320,50 рублей.

Условием для получения пособий является размер дохода семьи, который по правилам не должен превышать прожиточный минимум на душу населения.

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