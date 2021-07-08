В Башкирии в 2022 году увеличится минимальный размер оплаты труда
19:59, 08 июл 2021
В Башкирии минимальный размер оплаты труда в 2022 году вырастет до 13 тысяч 617 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства семьи, труда и соцзащиты населения республики.
По официальным данным, МРОТ увеличится на 6,4%. Сообщается, что в соответствии с принятой в 2020 году методикой, его размер и прожиточный минимум определяются из соотношения с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом. Специалисты Росстата подсчитали, что МРОТ составляет 42% от медианной заработной платы, а большинство россиян за 2020 год в месяц получали приблизительно 32 тысячи 422 рубля.