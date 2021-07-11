В России с 1 августа вырастут пенсионные выплаты для работающих пенсионеров

11:13, 11 июл 2021

Выплаты работающим пенсионерам с 1 августа вырастут на 299 рублей. Это ежегодный перерасчет пенсии за счет поступивших страховых пенсионных взносов.







«С 1 августа текущего года будет проведена корректировка пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Ежегодно пенсии могут увеличиваться не более чем на три пенсионных балла», — сообщается на официальном сайте Госдумы РФ.



В 2021 стоимость одного пенсионного бала составила 93 рубля. Максимальны размер прибавки к пенсии составит 299 рублей. Работающим пенсионерам не придется обращаться с заявлением в ПФР — корректировка выплат произойдет автоматически.

Ранее трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений сообщила, что к 2024 году средний размер пенсии по старости в России превысит 20 тысяч рублей. Социальная пенсия окажется в два раза меньше страховой. Она составит 11 744 рубля, сообщает «Национальная служба новостей».





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Фото: из архива newsbash.ru