Жители Башкирии могут вернуть деньги за газ, подведенный к дому на свои средства

11:58, 09 сен 2021

Управляющий организацией ПАО «Газпром газораспределение Уфа» Альберт Лукманов рассказал, что начался сбор заявок на возврат денег, их уже 1500. Такая возможность есть у каждого, кто проводил газ в дом после 21 апреля этого года. Именно в этот день Владимир Путин озвучил перед Федеральным собранием программу догазификации.







— Согласно федеральной программе, им должны вернуть деньги, уплаченные за подведение газа до границы земельного участка, где стоит дом (при этом стоимость работ на участке и в доме по газификации оплачивает заявитель — примерно 140-170 тысяч рублей). Заявки можно подать в единых центрах обслуживания нашего предприятия, через личные кабинеты потребителей, через МФЦ. Вскоре такая возможность появится через портал госуслуг, — сообщил Альберт Лукманов.

Руководитель организации также подчеркнул, что в программу догазификации входит строительство новых газопроводов, которое не будет зависеть от удаленности сел и деревень от населенных пунктов, где газ уже проведен. В Башкирии в неё попадает 2601 населенный пункт. По общей оценке, будет затрачено 22 млрд рублей.

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