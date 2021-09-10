Пенсионеры могут рассчитывать на 7 дополнительных выплат, помимо пенсии

12:44, 10 сен 2021

У пенсионеров есть возможность получить 7 дополнительных выплат, кроме пенсии. Приводим их список.







Доплата сельским пенсионерам. Граждане, которые 30 лет проработали в сельской местности имеют право на доплату к пенсии в 25% от фиксированной выплаты;



Ежемесячная денежная выплата ветеранам. Она полагается ветеранам ВОВ, чернобыльцам, несовершеннолетним узникам фашизма, Героям России и СССР и назначается автоматически. Кроме нее им предоставляется ежемесячная компенсация за набор соцуслуг;



Социальная доплата до прожиточного минимума. В случае, если пенсия ниже прожиточного минимума, ее увеличат за счет доплат. В этом году для пенсионеров он составляет 10 022 рубля;



Пересчет пенсии после 80 лет. Пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, положена ежемесячная выплата в 100% от фиксированной выплаты;

Доплата пенсии для иждивенца. Если пенсионер содержит нетрудоспособных лиц, то он может рассчитывать на доплату в 6044 рубля. Доплату можно получить максимум на трех нетрудоспособных членов семьи;



Доплата за «северный» стаж. Пенсионеры, проработавшие в районах Крайнего Севера не менее 15 лет имеют право на повышение фиксированной выплаты на 50%. За работу в местностях, приравненных к ним, 30%.



Доплата за особые заслуги. Герои России и Советского Союза, Герои Соцтруда и Герои Труда России, награжденные орденами, лауреаты государственных премий, чемпионы Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр имеют право на доплату от 250 до 415% в зависимости от категории пенсионера.

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