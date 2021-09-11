Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

ПФР: родственники умерших пенсионеров могут получить путинские выплаты

ПФР: родственники умерших пенсионеров могут получить путинские выплаты

21:12, 11 сен 2021

Родственники умерших пенсионеров могут получить за них единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

«Единовременная денежная выплата, не полученная пенсионером в связи с его смертью, может быть выплачена членам его семьи. При их отсутствии — согласно порядку наследования», — указано на сайте ПФР.

Напомним, что сотрудникам бюджетных организаций проиндексируют зарплаты с 1 октября

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ura.news
Фото: https://newsbash.ru
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: