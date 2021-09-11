ПФР: родственники умерших пенсионеров могут получить путинские выплаты

21:12, 11 сен 2021

Родственники умерших пенсионеров могут получить за них единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).



«Единовременная денежная выплата, не полученная пенсионером в связи с его смертью, может быть выплачена членам его семьи. При их отсутствии — согласно порядку наследования», — указано на сайте ПФР.



Напомним, что сотрудникам бюджетных организаций проиндексируют зарплаты с 1 октября.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram