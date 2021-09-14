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Материнский капитал разрешили тратить на общежитие и коммуналку

Материнский капитал разрешили тратить на общежитие и коммуналку

12:11, 14 сен 2021

С помощью материнского капитала можно оплатить не только образование ребенка, но и его проживание в общежитии, а также коммунальные услуги. Об этом сообщила начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда РФ по Томской области Надежда Красильникова.

«Направить средства маткапитала на обучение в образовательной организации и оплату проживания в общежитии, в том числе оплату коммунальных услуг, может семья, в которой ребенку, по случаю рождения которого выдан сертификат, уже исполнилось 3 года. Для этого родителям необходимо заключить с образовательным учреждением договор найма жилого помещения и получить справку, подтверждающую факт проживания в общежитии», — отметила Красильникова.

Учебное учреждение может быть государственным и негосударственным. Важный момент — наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности. Кроме того, возраст детей на дату начала обучения не должен превышать 25 лет.

В 2021 году произошли несколько изменений по программе материнского капитала. Теперь за первого ребенка можно получить 483 тысячи рублей вместо 466 тысяч рублей, за второго — 155 тысяч рублей вместо 150 тысяч рублей. В 2022 году размер материнского капитала вырастет до 503 тысяч рублей на первого ребенка и 161 тысячи рублей на второго ребенка.

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Источник: ura.news
Фото: из архива newsbash.ru
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