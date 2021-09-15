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В Белорецке запустили предприятие по производству рессор

В Белорецке запустили предприятие по производству рессор

18:34, 15 сен 2021

Сегодня, 15 сентября, в Белорецке начал работу по производству рессор. В церемонии открытия приняли участие глава Башкирии Радий Хабиров, гендиректор компании «КАМАЗ» Сергей Когогин, гендиректор автомобильного завода «Урал» Павел Яковлев и замгендиректора по гражданской продукции концерна «Уралвагонзавод» Борис Мягков.

Проект реализовала научно-производственная фирма «Рессора», которая работает на базе Уральского пружинного завода. Объем инвестиций составил 500 млн рублей, а работу получили 98 человек.

Мощность предприятия составит 14 тысяч тонн продукции, при этом на заводе используют полностью автоматизированные цикл термической обработки и свободной гибки рессор.

Радий Хабиров отметил, что новое предприятие стало инновационным и комфортным для работы сотрудников.

- Надеюсь, руководство завода будет и дальше заботиться о своих сотрудниках, которые должны получать достойную зарплату, – сказал глава республики.
– Мы уже долгое время работаем с Уральским пружинным заводом. Качество продукции предприятия – выше всяких похвал, - отметил замгендиректора по гражданской продукции концерна «Уралвагонзавод» Борис Мягков, - Уверен, что и НПФ «Рессора» ждёт успех и процветание. Приятно, что открытие новых производств происходит на территории Башкортостана, не чужой для «Уралвагонзавода» республики. В Ишимбае у нас есть предприятие «Витязь», и мы видим, как руководство региона заботится о развитии промышленности.
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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Белорецкий район
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