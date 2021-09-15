В Белорецке запустили предприятие по производству рессор
18:34, 15 сен 2021
Сегодня, 15 сентября, в Белорецке начал работу по производству рессор. В церемонии открытия приняли участие глава Башкирии Радий Хабиров, гендиректор компании «КАМАЗ» Сергей Когогин, гендиректор автомобильного завода «Урал» Павел Яковлев и замгендиректора по гражданской продукции концерна «Уралвагонзавод» Борис Мягков.
Проект реализовала научно-производственная фирма «Рессора», которая работает на базе Уральского пружинного завода. Объем инвестиций составил 500 млн рублей, а работу получили 98 человек.
Мощность предприятия составит 14 тысяч тонн продукции, при этом на заводе используют полностью автоматизированные цикл термической обработки и свободной гибки рессор.
Радий Хабиров отметил, что новое предприятие стало инновационным и комфортным для работы сотрудников.