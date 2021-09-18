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В России ввели новые выплаты

В России ввели новые выплаты

09:36, 18 сен 2021

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей. Ее получат защитники и жители блокадного Ленинграда. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Выплата приурочена к 80-летию открытия «Дороги жизни».

Глава государства отметил, что памятная дата 8 сентября, когда сомкнулась блокада города, как и 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны, — навсегда останется святой.

Ранее, напомним, единовременные выплаты получили российские пенсионеры (по 10 тысяч рублей), военнослужащие (по 15 тысяч) и семьи с детьми школьного возраста (по 10 тысяч рублей).

В Башкирии утверждена единовременная выплата детям войны. По 1000 рублей начали получать граждане, родившиеся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. В Башкирии таких граждан на текущий момент насчитывается более 189 тысяч.

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Источник: i-gazeta.com
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