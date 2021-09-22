В России в 2022 году повысится минимальный размер оплаты труда

09:09, 22 сен 2021

Со следующего года минимальный размер оплаты труда в России превысит 13 600 рублей. Об этом накануне на заседании правительства сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.







«За счет такого решения вырастет заработная плата почти трех миллионов человек», — заявил премьер.



Ранее сообщалось, что начиная с этого года МРОТ и прожиточный минимум определяются как соотношение с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом. Минимальный размер оплаты труда составляет 42% от медианной зарплаты, рассчитываемой Росстатом.«Медианная зарплата – величина, заработную плату больше и меньше которой имеет половина всех работников. МРОТ устанавливает минимальную планку зарплаты, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку», — пояснили в Минтруде Башкирии.





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