С 1 октября некоторым российским бюджетникам поднимут зарплату

10:25, 26 сен 2021

С 1 октября стартует индексация зарплаты сотрудникам бюджетных организаций. Повышение затронет только работников отраслей, не перечисленных в майских указах президента РФ.







Заработные платы будут повышены у работающих в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и других категориях, сообщает сайт MK.RU. Средний рост зарплат составит около четырех процентов, однако этот показатель может быть выше, так как регионы сами могут определять рост надбавки.

Индексация коснется всех доплат, которые начисляются в процентном сообщении от оклада. Также в ряде регионов сотрудники определенных профессий получат единоразовые выплаты. Работникам, перечисленным в майских указах президента России, индексируют оклады с 1 января.





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Фото: из архива newsbash.ru