Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Экономика в Башкирии »

С 1 октября некоторым российским бюджетникам поднимут зарплату

С 1 октября некоторым российским бюджетникам поднимут зарплату

10:25, 26 сен 2021

С 1 октября стартует индексация зарплаты сотрудникам бюджетных организаций. Повышение затронет только работников отраслей, не перечисленных в майских указах президента РФ.

Заработные платы будут повышены у работающих в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и других категориях, сообщает сайт MK.RU. Средний рост зарплат составит около четырех процентов, однако этот показатель может быть выше, так как регионы сами могут определять рост надбавки.

Индексация коснется всех доплат, которые начисляются в процентном сообщении от оклада. Также в ряде регионов сотрудники определенных профессий получат единоразовые выплаты. Работникам, перечисленным в майских указах президента России, индексируют оклады с 1 января.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ura.news
Фото: из архива newsbash.ru
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: