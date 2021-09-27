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С 1 октября детские пособия в России будут начислять только на карту «Мир»

С 1 октября детские пособия в России будут начислять только на карту «Мир»

10:56, 27 сен 2021

С 1 октября ежемесячные выплаты семьям с низким доходом можно будет получить только на карту «Мир», наличными или на обычный счет, к которому не привязана карта. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь, в частности, идет о пособиях в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка. Изменения затрагивают только тех, кто получает выплаты на карты международных платежных систем и не распространяются на тех, кому выплаты зачисляют на счет по вкладу (на сберкнижку), номинальный счет или доставляют почтой.

Ранее в Минтруде заявили, что карта «Мир» необходима для получения ежемесячного пособия беременным, рано вставшим на учет, пособия по беременности и родам, пособия по уходу за ребенком, ежемесячной выплаты на второго, третьего и последующих детей, ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, ежемесячного пособия для неполных семей, воспитывающих детей от 8 до 17 лет, пенсий и других выплат от Пенсионного фонда и пособий по безработице.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: из архива newsbash.ru
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