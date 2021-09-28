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В Башкирии блокадники Ленинграда получат по 50 тысяч рублей

В Башкирии блокадники Ленинграда получат по 50 тысяч рублей

16:51, 28 сен 2021

105 жителей Башкирии — защитников и блокадников Ленинграда получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Указ «О единовременной выплате гражданам Российской Федерации, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в связи с 80-й годовщиной открытия «Дороги жизни» подписал Президент России Владимир Путин.

«Произвести в 2021 году единовременную выплату в размере 50 000 рублей гражданам Российской Федерации, награждённым медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», постоянно проживающим на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья», — говорится в официальном сообщении Кремля.

Согласно указу, каждому награжденному будет выплачена единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей. Башкирии их насчитывается 105 человек.

Так, по данным Отделения Пенсионного фонда по Башкирии, в республике проживает 103 награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Еще два жителя региона удостоены медали «За оборону Ленинграда».

Напомним, в сентябре по инициативе Владимира Путина единовременные выплаты в России получили все пенсионеры (по 10 тысяч рублей), а также военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов (по 15 тысяч).

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: culture.ru
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