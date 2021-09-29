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В России часть жителей получит прибавку к пенсии

В России часть жителей получит прибавку к пенсии

12:03, 29 сен 2021

Стало известно о прибавке к пенсии для некоторых пенсионеров. Как сообщили в ПФР, людям, достигшим возраста 80 лет, пенсия пересчитывается в сторону увеличения.

Это происходит за счет установления двойного размера фиксированной выплаты, объяснили специалисты. Так, в 2021 году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составляет 6044,48 рубля, поэтому после исполнения 80 лет размер выплаты составит 12088,96 рубля (плюс прибавка на сумму районного коэффициента жителям северных территорий).

Увеличение пенсии в связи с достижением 80-летнего возраста производится автоматически, на основании имеющихся в Пенсионном фонде данных о дате рождения пенсионера, поэтому обращаться с заявлением о перерасчете не нужно. Увеличение произойдет через месяц после дня рождения.

Кроме пенсионеров, достигших возраста 80 лет, право на повышение размера фиксированной выплаты имеют и инвалиды первой группы. Им данная надбавка выплачивается вне зависимости от возраста со дня установления федеральным учреждением медико-социальной экспертизы 1 группы инвалидности.

В ПФР напомнили, что право на перерасчет фиксированной выплаты имеют только получатели страховой пенсии по старости.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: из архива newsbash.ru
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