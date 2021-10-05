Башкирия получит более 134 млн рублей на покупку лекарств от COVID-19

11:52, 05 окт 2021

Башкирия получит из федерального бюджета 134 819 500 рублей на покупку лекарств от COVID-19. Это следует из распоряжения премьер-министра России Михаила Мишустина, опубликованного накануне вечером, 4 октября. Всего регионам на эти нужды направят более 5,1 миллиарда рублей.







— Деньги поступят из резервного фонда правительства. Это позволит обеспечить препаратами более полутора миллиона человек, — сообщают в пресс-службе правительства. — Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко обращал внимание на то, что ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной, при этом Башкирия вошла в число регионов с самыми высокими темпами вакцинации населения — и это при том, что республика провалила план как минимум на 30%. Глава регионального Минздрава Максим Забелин сообщил, что на республику скоро обрушится еще и пятая волна коронавируса.

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