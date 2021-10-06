В мэрии Уфы назвали дату открытия подземного перехода на монументе Дружбы

11:39, 06 окт 2021

Техническое открытие подземного перехода на монументе Дружбы состоится в эти выходные. Об этом сообщили в мэрии Уфы накануне, 6 октября.







В мэрии пояснили, что в нем предусмотрено три входные группы.

— Можно будет выйти либо сразу на набережную, либо к остановке общественного транспорта. Здесь же обустроят смотровую площадку. Протяженность подземки составляет 110 метров, ширина — 5 метров, высота — 2,33 метра, — рассказали о деталях строительства в городской администрации.

В настоящее время на пешеходной части ведутся работы по облицовке гранитом, установке навесов и видеонаблюдения.

Объектом занимается подрядчик ООО «Дортрансстрой». Компания занимается строительством жилых и нежилых помещений. Зарегистрирована в селе Бураево в 2013 году. Среднесписочная численность сотрудников за прошлый год составила всего два человека. Чистый убыток предприятия составил тысячу рублей. Что же касается информации об арбитражных делах и госзакупках, то данных по ним не было найдено.

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