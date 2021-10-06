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В Башкирию поступили новые пассажирские автобусы

В Башкирию поступили новые пассажирские автобусы

14:10, 06 окт 2021

В социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о том, какой подарок приготовил жителям региона. В преддверии Дня республики, который празднуется 11 октября, на маршруты вышли новые пассажирские автобусы.

Как отметил Радий Хабиров, только в 2021 году правительство закупило 220 транспортных средств малого и большого классов. И на этой цифре власти останавливаться не намерены.

— Еще раз повторяю: транспорт в Уфе и во всей нашей республике будет хорошим и качественным, и наши жители могут спокойно добираться туда, куда им нужно. И огромное спасибо водителям. Всех с праздником, с наступающим. Республика, вперед. Все будет хорошо! — заключил глава Башкирии.

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Источник: proural.info
Фото: с личной страницы Радия Хабирова
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