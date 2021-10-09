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В России сельские пенсионеры могут получить надбавку к пенсии

В России сельские пенсионеры могут получить надбавку к пенсии

15:41, 09 окт 2021

Пенсионеры, имеющие стаж работы в сельском хозяйстве и проживающие в селах, получают фиксированную выплату в составе страховой пенсии с 25-процентной надбавкой. Об этом рассказали в отделении ПФР Забайкальского края.

«В соответствии с действующим законодательством, неработающим пенсионерам, имеющим не менее 30 календарных лет трудовой деятельности в сельском хозяйстве и проживающим в сельской местности, установлена повышенная 25-процентная надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии по старости или инвалидности. Право на надбавку имеют граждане профессий, чья трудовая деятельность проходила в колхозах и других организациях, основным видом деятельности которых является сельское хозяйство», — говорится на сайте ПФР.

Надбавка к пенсии начисляется в беззаявительном порядке. С 1 января 2022 года порядок получения сельских надбавок к страховой пенсии будет изменен. Так, граждане, которые имеют сельский стаж не менее 30 лет, будут получать повышенную выплату к страховой пенсии без обязательного условия их проживания в сельской местности.

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Источник: ura.news
Фото: из архива newsbash.ru
Теги: пенсии
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