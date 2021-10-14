Бизнес в Башкирии терпит убытки из-за ковид-ограничений

09:46, 14 окт 2021

Предпринимательница попросила Радия Хабирова отменить ограничения.







После 12 октября поток покупателей резко упал, ведь войти в ТЦ без сертификата о прививке теперь нельзя. Из-за этого торговый сектор уже понес убытки.

— И мы, и наши продавцы работаем честно. Но люди не идут, прибыли никакой нет. Зато есть арендная плата. Очевидно, что жесткие меры не стимулируют вакцинацию, а делают людям хуже. Огромная просьба отменить ограничения, предпринимателей этим вы просто убиваете! — написала расстроенная уфимка.

Свое обращение она опубликовала на портале «Электронной приемной органов власти Республики Башкортостан». Как отметили некоторые коллеги предпринимательницы, ситуация отчасти напоминает прошлогодний локдаун.

— Наши дети должны быть сыты и одеты. Им не объяснишь, что денег нет из-за какого-то запрета ходить в магазины. Но получается, что за проблемы с прививочной компанией платят семьи предпринимателей. Ужасно приходить на работу, сидеть там без какой-либо прибыли и приходить домой с пустой сумкой, — резюмировала автор жалобы.

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