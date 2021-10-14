В Башкирии стало проще оформить детские пособия

10:08, 14 окт 2021

В Бирском районе Башкирии с 1 ноября стартует пилотный проект по оформлению детских пособий по унифицированной форме заявления. Как сообщает пресс-служба правительства региона, нововведение в тестовом режиме будет действовать до 31 января 2022 года.







Так, у жителей Бирска и Бирского района появится возможность подавать заявления унифицированной формы с единым пакетом документов на назначение сразу нескольких пособий для семей с детьми:

ежемесячного пособия на ребенка;

ежемесячного пособия отдельным категориям многодетных семей;

ежемесячного детского пособия до достижения детьми трех лет семьям, в которых одновременно родились двое и более детей;

специального социального пособия семьям студентов и аспирантов, имеющих детей;

ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным малоимущим семьям.

Проект запускают на базе филиала республиканского Центра соцподдержки населения в рамках «дорожной карты» по внедрению Национальной социальной инициативы по жизненной ситуации «Предоставление пособия на ребенка», разработанной Министерством семьи РБ. Как отметил первый заместитель министра семьи Юрий Мельников, на данный момент разрабатывают и другие меры поддержки.

«В настоящее время ведется работа по разработке и реализации заявки на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми в информационной системе Республики Башкортостан «Адресная социальная помощь». Также внедряется «Онлайн-калькулятор» по мерам социальной поддержки семьям с детьми, что позволит подать заявление на назначение пособий через Единый портал государственных и муниципальных услуг и региональный портал государственных услуг», - сказал он.

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Фото: из архива newsbash.ru