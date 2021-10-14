В Башкирии жителям сел бесплатно предоставят земельные участки

14:15, 14 окт 2021

В Башкирии бесплатно предоставят земельные участки медикам и педагогам, работающим в сельской местности. Соответствующий законопроект готовят Минземимущества республики совместно с региональными министерствами образования и здравоохранения. Об этом на заседании правительства РБ сообщила министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская.







— Мы готовим законопроект о предоставлении в безвозмездное пользование земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства педагогическим и медицинским работникам, которые осуществляют трудовую деятельность в таких муниципальных образованиях, — отметила она.

Министр уточнила, что на первом этапе будут выделять участки в аренду — предлагается выделять на пять лет. Это необходимо для исключения перепродаж земельных участков, а также для закрепления специалистов на селе. В дальнейшем после постройки дома земля будет передаваться в собственность.

— Это хорошая мера для закрепления специалистов на селе. Принятие данного закона позволит решить проблему дефицита специалистов в указанных направлениях и окажет положительное влияние на социально-экономическую ситуацию в регионе, — прокомментировал премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

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